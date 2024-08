Mercato : Le PSG va boucler un gros transfert

Alexis Brunet

La saison dernière, le PSG n’avait pas hésité à miser 60M€ pour s’offrir les services de Manuel Ugarte. Le milieu de terrain avait très bien commencé son aventure parisienne, avant de clairement rentrer dans le rang au fil des semaines. L’Uruguayen ne devrait pas avoir le droit à une seconde chance à Paris, car il devrait très probablement prendre la direction de Manchester United.

Si le PSG est souvent très fort pour recruter des joueurs, il peine toutefois à en vendre certains. L’exemple le plus parlant est celui de Kylian Mbappé, qui a quitté Paris gratuitement cet été pour rejoindre le Real Madrid. Toutefois, dans les prochains jours, le club de la capitale pourrait bien boucler une grosse vente.

Ugarte devrait bien rejoindre Manchester United

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG et Manchester United sont depuis plusieurs semaines en négociations au sujet de Manuel Ugarte. D’après les informations de L’Équipe, le deal aurait bien avancé et il n’y aurait plus trop de doutes dans ce dossier. Le milieu de terrain devrait bel et bien rejoindre les Red Devils cet été.

Le PSG veut récupérer 60M€ minimum

Même si Manuel Ugarte a moins brillé en seconde partie de saison dernière, le PSG ne compte pas brader son joueur. Les dirigeants parisiens espèrent retrouver leur mise de départ, c’est-à-dire à dire 60M€.