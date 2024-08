Mercato : Le RC Lens vend la mèche pour un départ XXL

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cadre du RC Lens ces dernières saisons, Kevin Danso pourrait bien vivre actuellement ses derniers moments chez les Sang et Or. En effet, un départ du défenseur autrichien fait de plus en plus parler. D'ici la fin du mercato, cela devrait d'ailleurs se décanter pour Danso. A Lens, on s'attend d'ailleurs à le voir partir avant le 30 août.

Titulaire pour les deux premiers matchs officiels de la saison du RC Lens, Kevin Danso a toujours son costume de leader de la défense lensoise. Un atout pour Will Still qu'il pourrait toutefois perdre d'ici peu. En effet, étant l'une des plus grosses valeurs marchandes des Sang et Or, Danso devrait faire ses valises et quitter prochainement le RC Lens.

Officiel : Le RC Lens boucle un transfert et hallucine https://t.co/N3cLTwMNmc pic.twitter.com/TGOTO2vNmU — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

« Il va sûrement nous quitter »

Pour Canal+, Pierre Dréossi, directeur général du RC Lens, a confirmé la tendance pour Kevin Danso. Il a ainsi lâché : « Concernant Kévin Danso, il va sûrement nous quitter, si on a quelque chose d’intéressant ».

« On serait très content de pouvoir le garder, mais... »

« Il y a des discussions mais on n’en est pas encore là. Il n’y a aucun accord avec aucun club. Kevin est un joueur très important de l’effectif et on serait très content de pouvoir le garder, mais je ne suis pas certain qu’on puisse. En tout cas, on fera aucun effort pour qu’il parte », a-t-il ajouté à propos de l'avenir de Kevin Danso.