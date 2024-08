Mercato - RC Lens : L'ASSE et le FC Nantes à la lutte pour ce transfert !

Arnaud De Kanel

Le RC Lens cherche toujours à se débarrasser de Salis Abdul Samed. Le milieu de terrain s'entraine avec la réserve depuis plus d'une semaine, en attendant de trouver un nouveau club. Courtisé en Ligue 1, l'ancien clermontois serait dans le viseur de l'ASSE et du FC Nantes.

Deux ans après son arrivée, Salis Abdul Samed est prié de quitter le RC Lens. L'effectif de Will Still est surpeuplé au milieu de terrain et l'international ghanéen fait partie des éléments sacrifiés, au même titre que Stijn Spierings. « Stijn Spierings et Salis Abdul Samed ont été placés dans le… ou du moins s’entraînent avec la réserve pour l’instant. Pour le bien-être du groupe et des séances d’entraînement et pour avoir une qualité, c’était nécessaire de dégraisser un peu le groupe. Donc ces deux-là ne seront pas là. On a un effectif qui commence à devenir important, d'où la raison d'avoir mis Spierings et Abdul Samed avec la réservé pour l'instant », expliquait Will Still vendredi dernier en conférence de presse avant d'affronter le SCO Angers. Et alors que le Néerlandais est annoncé proche d'un départ Bröndby, Abdul Samed pourrait rebondir en Ligue 1.

L'ASSE et Nantes surveillent Abdul Samed

D'après les informations de Foot Mercato, l'ASSE et le FC Nantes surveilleraient Salis Abdul Samed. L'international ghanéen représenterait un plan B pour les Verts, qui ont essuyé le refus de Mamady Diambou et qui ciblent désormais le jeune Mamady Diambou, tandis que les Canaris l'auraient placé dans leur short-list pour cette fin de mercato.

Un dossier trop compliqué pour Brest

Autre club français intéressé par Salis Abdul Samed, le Stade Brestois d'Eric Roy devrait jeter l'éponge pour des raisons financières selon Foot Mercato. Le RC Lens serait pourtant disposé à prêter son joueur mais espère une prise en charge intégrale de son salaire. Affaire à suivre...