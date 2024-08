Mercato - RC Lens : Ça se bouscule pour ce transfert à 25M€

Alexis Brunet

L’aventure de Kevin Danso au RC Lens touche sans doute à sa fin. Avant la fin du mercato, l’Autrichien a de très grandes chances de rejoindre une nouvelle destination. Aux dernières nouvelles, l’Atalanta Bergame, l’AS Rome et le Bayer Leverkusen ont coché le nom du défenseur central. Les Sang et Or espèrent obtenir 25M€ de la vente du joueur de 25 ans.

Depuis plusieurs saisons, le RC Lens peut se reposer sur une défense centrale très complémentaire composée de Jonathan Gradit, Facundo Medina et Kevin Danso. Mais dans les prochains jours, ce bel équilibre pourrait bien connaître un gros coup dur. En effet, le défenseur autrichien est clairement sur le départ et sa vente avant la fin du mercato ne serait pas une surprise.

Mercato : Le RC Lens à fond sur un crack français ? https://t.co/95t7ItZfxi pic.twitter.com/5FV3QcXdyE — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Trois clubs pensent à Danso

Pour le moment, c’est l’AS Rome qui serait en pole position pour s’offrir les services de Kevin Danso. Toutefois, d’après L’Équipe, l’Atalanta Bergame et le Bayer Leverkusen seraient également intéressés par le joueur du RC Lens. De son côté, l’Autrichien aurait une préférence pour la Roma.

Lens demande 25M€ pour laisser partir Danso

Aux vues des services rendus par Kevin Danso, le RC Lens ne s’opposera pas au départ de son colosse. Toutefois, les Sang et Or ne braderont pas l’Autrichien. Toujours selon L’Équipe, le club du nord de la France espère obtenir 25M€ de la vente du défenseur central. Affaire à suivre...