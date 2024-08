Mercato : Une nouvelle recrue débarque, le RC Lens jubile !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir cédé Elye Wahi à l'OM, le RC Lens devait trouver une nouvelle recrue pour son attaque. Le profil de Martin Satriano, jeune avant-centre de l'Inter Milan, plaisait beaucoup aux Nordistes qui ont su saisir l'occasion. L'Uruguayen de 23 ans vient d'être officialisé et effectuera une période de prêt avec option d'achat, lui qui connaît déjà bien la Ligue 1. Le directeur général Pierre Dréossi se réjouit d'avance de l'arrivée d'un grand talent.

A une semaine de la fin du mercato, le RC Lens vient de valider une recrue de taille pour son effectif. Martin Satriano a fini sa formation à l'Inter Milan en 2020 avant d'y faire ses débuts professionnels. Jeune attaquant, il a fait ses armes en prêt depuis, à Empoli et à Brest deux fois. Le voilà désormais prêté au RC Lens et visiblement, la nouvelle ravit Pierre Dréossi qui a dressé le portrait de ce nouveau joueur.

Mercato - Officiel : Le RC Lens annonce son nouveau buteur ! https://t.co/Yt6hPNCLDG pic.twitter.com/BmJZWqmRXn — le10sport (@le10sport) August 23, 2024

Un développement intéressant

Uruguayen, Martin Satriano a assez vite attiré l'attention, de quoi lui permettre de faire le voyage jusqu'en Europe. L'avant-centre, qui possède une sélection en équipe nationale, a un parcours qui a beaucoup plu au RC Lens. « C’est avec un très grand plaisir que nous accueillons Martin Satriano dans nos rangs. Très tôt durant sa jeune carrière, Martin s’est révélé comme un attaquant prometteur en Uruguay. Cela lui a permis de rejoindre l’Inter Milan et de poursuivre son développement au contact de l’un des effectifs les plus performants d’Europe » salue Pierre Dréossi.

« Martin est un acharné de travail »

Très heureux de conclure un transfert important à une semaine de la fin du mercato, le directeur général du RC Lens ne cesse de vendre les qualités de l'Uruguayen. « Martin est un acharné de travail qui a enchaîné les expériences convaincantes en France et en Italie pour confirmer ses qualités. Cela prouve sa grande force de caractère. Adroit face au but, généreux dans l’effort et profondément tourné vers le collectif, Martin a le profil pour coller parfaitement à l’ADN du club. Bienvenue en Sang et Or, Martin ! » peut-on lire sur le site officiel du club.