Mercato - Officiel : Le RC Lens annonce son nouveau buteur !

Comme prévu, le RC Lens recrute un nouveau buteur dans cette dernière ligne droite du mercato estival ! L'Uruguayen Martín Satriano débarque en provenance de l'Inter Milan, sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat. L'ancien joueur du Stade Brestois, qui avait également été ciblé par l'OM, va donc tenter de s'inscrire dans la durée chez les Sang et Or.

Après la vente d'Elye Wahi à l'OM (25M€, hors bonus) qui a été officialisée la semaine dernière, le RC Lens s'est mis en quête d'un nouveau renfort à la pointe de l'attaque. La direction du club nordiste s'est beaucoup activée ces derniers jours, et elle a fini par trouver son bonheur avec un visage bien connu de la Ligue 1 puisqu'il évoluait en prêt au Stade Brestois ces deux dernières saisons.

Satriano débarque à Lens !

C'était dans l'air du temps, et c'est désormais officiel : le RC Lens a en effet annoncé ce vendredi midi l'arrivée de Martín Satriano (23 ans). Le buteur uruguayen débarque en provenance de l'Inter Milan sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat : « Le joueur aux 48 apparitions en Ligue 1 McDonald’s arrive en Artois avec sa connaissance du championnat et sa détermination de porter haut les couleurs sang et or… », précise le communiqué des Sang et Or.

Le nouveau 9 du RC Lens

À noter que Satriano portera le numéro 9 au RC Lens, laissé libre par Wahi, et tentera donc de s'imposer le plus rapidement possible comme le choix numéro 1 de Will Still à la pointe de l'attaque nordiste.