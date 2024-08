Mercato : Un départ se profile au PSG, des négociations sont révélées

Alexis Brunet

Souvent cité en exemple, Danilo Pereira a rendu de fiers services à plusieurs reprises au PSG. Toutefois, il y a de fortes chances pour que cela prenne fin très rapidement. En effet, le Portugais est sur le départ cet été et il pourrait bien rebondir du côté de l’Arabie saoudite. Al-Ittihad aurait déjà commencé à travailler sur la possible arrivée du joueur de 32 ans.

Luis Enrique a prévenu : le PSG sera encore plus compétitif cette saison. Le club de la capitale veut améliorer la concurrence à chaque poste et ainsi pousser les joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour le moment, les dirigeants parisiens ont offert quatre renforts au coach espagnol, en la personne de Matvey Safonov, Willian Pacho, Joao Neves et Désiré Doué. Avant la fin du mercato, il y a fort à parier que le club de la capitale va encore se montrer actif.

Le PSG veut aussi vendre plusieurs joueurs

Si le PSG va sans doute se montrer actif au niveau des arrivées, il devrait également faire de même dans le sens des départs. Les dirigeants parisiens espèrent pouvoir se débarrasser de certains joueurs d’ici la fin du mercato, notamment au milieu de terrain. Luis Enrique ne compterait par exemple plus sur Carlos Soler, ni sur Manuel Ugarte, ni sur Danilo Pereira. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’Uruguayen est d’ailleurs très courtisé par Manchester United, qui pourrait obtenir son arrivée en prêt, avec une option d’achat de l’ordre de 60M€.

Al-Ittihad veut recruter Danilo Pereira

D’après les informations de L’Équipe, pour Carlos Soler, c’est West Ham qui tiendrait la corde. Le club anglais pourrait prochainement s’offrir le milieu de terrain contre un chèque de 23M€ bonus compris. Enfin, pour ce qui est de Danilo Pereira, il pourrait rebondir du côté de l’Arabie saoudite. Al-Ittihad souhaiterait se renforcer en défense centrale et aurait coché le nom du joueur du PSG. Des négociations auraient d’ailleurs déjà eu lieu, mais le club de Karim Benzema doit d’abord libérer de la place dans son effectif.