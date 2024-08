Mercato : Le RC Lens va boucler un transfert à 23M€

Alexis Brunet

Après Elye Wahi, le RC Lens pourrait perdre un autre joueur important cet été. En effet, après trois saisons avec le club du nord de la France, Kevin Danso a de grandes chances de faire ses valises prochainement. L’Autrichien serait dans le viseur de l’AS Rome, qui devrait débourser 23M€ pour recruter le défenseur central.

D’une saison à une autre, le RC Lens a subi bon nombre de changements. Après plusieurs années à la tête des Sang et Or, Franck Haise a décidé d’aller voir ailleurs et de rejoindre l’OGC Nice. Pour le remplacer, les dirigeants lensois ont décidé de miser sur Will Still, qui avait fait du bon travail au Stade de Reims. En plus de Franck Haise, Lens a acté un autre départ marquant cet été. Alors qu’il avait seulement été recruté l’été dernier à Montpellier pour un montant record, Elye Wahi a déjà fait ses valises et il a rejoint l’OM. L’attaquant ne se sera jamais vraiment intégré dans le nord de la France.

Mercato : Le RC Lens à fond sur un crack français ? https://t.co/95t7ItZfxi pic.twitter.com/5FV3QcXdyE — le10sport (@le10sport) August 22, 2024

Dréossi estime que Danso va quitter le RC Lens

Mais Elye Wahi ne devrait pas être le seul joueur important à quitter le RC Lens cet été. En marge du match face au Panathinaïkós, le directeur général lensois Pierre Dréossi a confirmé au micro de Canal+ que Kevin Danso était également sur le départ. « Concernant Kévin Danso, il va sûrement nous quitter, si on a quelque chose d’intéressant. On serait très content de pouvoir le garder, mais… Il y a des discussions mais on n’en est pas encore là. Il n’y a aucun accord avec aucun club. Kevin est un joueur très important de l’effectif et on serait très content de pouvoir le garder, mais je ne suis pas certain qu’on puisse. En tout cas, on fera aucun effort pour qu’il parte. »

Danso est très proche de rejoindre l’AS Rome pour 23M€

Toutefois, entre temps, la donne semble avoir évolué pour Kevin Danso. D’après les informations de RMC Sport, le joueur de 28 ans serait très proche de rejoindre l’AS Rome. L’Autrichien aurait un accord avec le club italien, qui serait en passe de faire de même avec Lens. Le défenseur central pourrait rejoindre l’Italie contre un chèque de 23M€.