Mercato : Deux transferts imminents au PSG ?

Alors que le PSG s’est largement imposé lors de la réception de Montpellier vendredi soir (6-0), Carlos Soler et Manuel Ugarte n’ont pas été convoqués par Luis Enrique. Les deux joueurs sont en instance de départ et devraient évoluer en Premier League cette saison, le premier à West Ham et le second à Manchester United.

En cette fin de mercato estival, plusieurs joueurs poussés vers la sortie par le PSG n’ont pas été convoqués par Luis Enrique pour la réception de Montpellier vendredi soir (6-0). C’est le cas de Milan Skriniar et Nordi Mukiele, mais également de Carlos Soler et Manuel Ugarte.

Soler tenté par West Ham

L’international espagnol (14 sélections), sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, est annoncé dans le viseur de West Ham ces derniers jours. La presse espagnole évoque un prêt avec obligation d’achat aux alentours de 20M€ pour Carlos Soler. Un dossier qui semble en bonne voie, le milieu de 27 ans ayant validé cette destination, selon Benjamin Quarez.

Ugarte se rapproche de Manchester United

Le journaliste du journal Le Parisien indique que Manuel Ugarte est quant à lui très proche de rejoindre Manchester United, un an seulement après son arrivée à Paris, où il lui reste quatre ans de contrat. Reste à savoir sous quelle formule, le PSG préférant un transfert sec, mais l’international uruguayen (22 sélections) pourrait être prêté avec option d’achat aux Red Devils.