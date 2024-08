Mercato : Le PSG lâche 170M€, la grosse annonce de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse après la très large victoire du PSG contre Montpellier (6-0), Luis Enrique s'est notamment prononcé sur le mercato réalisé par le club de la capitale qui a déboursé 170M€ environ pour recruter quatre nouveaux joueurs (Safonov, Neves, Pacho et Doué). Enchanté par ce mercato, le technicien espagnol en dit plus sur le profil de joueurs qu'il recherche sur le marché.

Moins actif qu'à son habitude, le PSG a toutefois sorti le chéquier cet été pour se renforcer. Ainsi, quasiment 170M€ ont été investis pour recruter quatre joueurs. Très tôt, Matvey Safonov a rejoint le PSG pour environ 20M€ en provenance de Krasnodar, puis il a fallu attendre quelques semaines avant de connaître l'identité de la deuxième recrue parisienne. Il s'agissait de Joao Neves pour lequel le club de la capitale a investi 60M€, hors bonus, avant que Willian Pacho ne s'engage pour 40M€, sans bonus cette fois-ci, comme révélé par le10sport.com. Enfin, Désiré Doué a été le dernier a signé à Paris pour 50M€, hors bonus. Interrogé sur ce mercato, Luis Enrique ne cachait pas joie.

«Vous pouvez déjà voir le profil des joueurs qui ont rejoint l’équipe»

« Je crois qu’en deux matches, vous pouvez déjà voir le profil des joueurs qui ont rejoint l’équipe. Ce sont, je crois, des joueurs parfaitement adaptés à notre idée de jeu et qui vont beaucoup nous apporter. C’est le cas de (Willian) Pacho, (Désiré) Doué, qui entrent parfaitement dans cette idée de polyvalence et de pouvoir jouer à plusieurs postes. Ce sont des joueurs qui possèdent un très haut niveau offensif et défensif. Ils entrent parfaitement dans notre idée de joueurs avec des profils spécifiques », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse après la large victoire contre Montpellier (6-0).

Un mercato terminé ?

Et alors que le mercato ferme ses portes la semaine prochaine, le PSG reste à l'affût, mais pourrait bien avoir déjà terminé son recrutement. L'idée de l'arrivée d'une recrue offensive prend petit-à-petit du plomb dans l'aile puisque les pistes s'évanouissent les unes après les autres. « Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au PSG », s'est d'ailleurs contenté d'affirmer Luis Enrique lorsqu'il a été interrogé sur Jadon Sancho et Ademola Lookman.