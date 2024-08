Mercato : Un buteur prêt à jouer un vilain tour à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir officialisé l’arrivée de Jonathan Rowe ce vendredi, l’OM ne compterait pas en rester là dans cette dernière ligne droite du mercato. Sur la Canebière, il est toujours question du recrutement d’un nouveau numéro 9 suite à la blessure de Faris Moumbagna. Alors que le nom de Neal Maupay aurait été coché par l’OM, l’attaquant d’Everton laisserait la porte ouverte à d’autres clubs… dont l’OGC Nice.

Là voilà la 10ème recrue de l’OM lors de ce mercato estival. Ce vendredi, le club phocéen a officialisé l’arrivée de Jonathan Rowe en provenance de Norwich. Cela fait donc une nouvelle arme offensive pour Roberto De Zerbi qui pourrait en accueillir encore une autre d’ici le 30 août et la clôture du marché. En effet, suite à la blessure de Faris Moumbagna, l’OM s’est mis en tête de recruter un nouveau buteur pour épauler Elye Wahi à la pointe de l’attaque. Une quête qui aurait notamment mené Pablo Longoria et Mehdi Benatia à Everton, s’intéressant à Neal Maupay.

Nice débarque pour Maupay ?

Si Everton ne ferme pas la porte à un départ de Neal Maupay, l’OM ne serait cependant pas le seul club intéressé par l’attaquant français. Ce samedi, L’Equipe fait savoir que suite à la blessure de Gaëtan Laborde et déjà privé de Terem Moffi, l’OGC Nice aurait réactivé la piste menant au joueur des Toffees. Le quotidien sportif précise alors que Maupay serait ouvert à la discussion avec les Aiglons, qui devraient rencontrer toutefois de grosses difficultés financières pour trouver un accord avec Everton. Dans le même temps, Nice penserait aussi à Memphis Depay, Wissam Ben Yedder et Yusuf Yazici pour se renforcer offensivement.

« Dans le football, on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait »

Pour le moment, Neal Maupay est donc toujours un joueur d’Everton, mais d’ici la fin du mercato, ça pourrait changer. Dernièrement, le Français expliquait à propos de sa situation : « En ce moment, je m’éclate à Everton, la saison passée m’a bien boosté. J’ai repris confiance à Brentford et j’en avais besoin, et maintenant je suis de retour, en forme, et prêt à jouer. Dans le football, on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait. Mais la seule chose de sûre, c’est que je suis prêt à jouer et j’attends avec impatience cette saison ».