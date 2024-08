OM : Greenwood va prendre une décision radicale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, la recrue la plus impressionnante de l’OM aura bien évidemment été celle de Mason Greenwood. Accusé de violences conjugales et de tentative de viol en janvier 2022, l’ancien prodige de Manchester United a finalement été recruté contre 31M€. Autrefois grand espoir du football anglais, le joueur de 22 ans aurait décidé de changer sa nationalité sportive. Explications.

Le mercato de l’OM aura été très surprenant. Malgré l’absence de compétition européenne cette saison, le club phocéen a réussi quelques gros coups, en plus d’une signature très controversée. En effet, Marseille n’a pas hésité à débourser 31M€ pour le recrutement de Mason Greenwood en provenance de Manchester United.

Greenwood à l’OM, une arrivée controversée

En janvier 2022, le joueur désormais âgé de 22 ans avait été accusé de tentative de viol et de violences conjugales à l’égard de sa compagne. Forcément, l’arrivée de l’Anglais à l’OM a fait couler énormément couler d’encre. Si le principal intéressé ainsi que son entraîneur Roberto De Zerbi se sont déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet, Mason Greenwood a parfaitement réussi ses débuts sous les couleurs phocéennes en inscrivant un doublé face à Brest (1-5) lors de la première journée.

Le joueur va représenter la Jamaïque

De quoi retrouver la sélection pour l’ancien prodige de Manchester United ? Pas vraiment. Ce vendredi, The Sun révèle que Mason Greenwood a entamé des démarches auprès des instances anglaises afin de changer sa nationalité sportive. L’Anglais aurait ainsi décidé de représenter la Jamaïque désormais. Un changement possible étant donné que ce dernier a disputé moins de trois matchs avec l’Angleterre, et ce avant ses 21 ans.