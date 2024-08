L'OM annonce un chiffre historique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato estival très impressionnant, l'OM a parfaitement lancé sa saison de Ligue 1 en dominant Brest 5-1. L'effectif, largement modifié au cours des dernières semaines, a de quoi déchaîner les passions chez les supporters. Le club, très populaire en France évidemment, atteint un point incroyable puisqu'il va battre un record par rapport au nombre d'abonnements au Vélodrome.

Dimanche en clôture de la deuxième journée de Ligue 1, l'OM accueillera le Stade de Reims au Stade Vélodrome. Les supporters pourront donc supporter leur équipe à domicile avec beaucoup de changements dans l'effectif. Le mercato semble avoir convaincu beaucoup de supporters puisqu'ils sont 49 000 à avoir pris un abonnement pour la saison 2024-2025, un chiffre jamais vu auparavant. Et ce, sans jouer en Coupe d'Europe.

Un record historique

La fin de saison dernière avait été difficile à conclure et après plusieurs mois de galère, l'OM avait finalement terminé 8ème. Pas de quoi décourager ses fervents supporters qui devraient répondre présent dès le premier match au Vélodrome dimanche. D'après RMC, le club bat son record d'abonnés au stade avec 49 000, un chiffre qui a augmenté légèrement par rapport à l'année dernière (48 000). « Chez nous, la passion est sans limite. Chez nous, la ferveur traverse les âges. Chez nous, les records sont ceux de tout un peuple. Et quand les mots ne suffisent plus, chez nous, c'est le nombre qui parle. 49 000 mercis » peut-on entendre dans une vidéo postée par le club.

Une passion incroyable

Malgré les déceptions, l'OM peut compter sur le soutien exceptionnel de ses supporters. RMC révèle que ce chiffre d'abonnements au stade a augmenté de 10 000 par rapport à il y a 3 ans et que sur les deux dernières saisons, le Vélodrome a été à guichets fermés à 31 reprises. Cette année, s'abonner aux associations de supporters coûterait 180 euros, un tarif en baisse puisque le club ne joue pas en Europe et qui explique aussi cet engouement.