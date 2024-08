Mercato - OM : La presse anglaise annonce la fin d’un gros feuilleton !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé comme une piste prioritaire à l'OM pour renforcer le secteur offensif, Eddie Nketiah est toujours en instance de départ du côté d'Arsenal. Le buteur anglais de 25 ans figure sur la short-list de Nottingham Forest qui, après une première offre repoussée, pourrait bien finir par trouver un accord avec les Gunners dans les prochaines heures.

L'OM est en train de vivre un mercato estival 2024 très agité avec de nombreux renforts, notamment dans le secteur offensif. Afin de combler Roberto De Zerbi et de lui offrir de nombreuses possibilités en attaque, la direction du club phocéen a bouclé les arrivées de Mason Greenwood (26M€) et plus récemment d'Elye Wahi (25M€, hors bonus), deux attaquants qui ont d'ailleurs marqué samedi dernier pour leurs débuts avec l'OM.

🚨 EXCL: Nottingham Forest close to agreeing fee with Arsenal for Eddie Nketiah. #NFFC also progressing talks over 25yo’s personal terms - top striker candidate. Negotiations continue after £25m offer rejected; #AFC want more towards £30/35m @TheAthleticFC https://t.co/tbeXadnFVP — David Ornstein (@David_Ornstein) August 21, 2024

L'OM voulait Nketiah...

Pendant plusieurs semaines, il avait été question d'une possible arrivée d'Eddie Nketiah (25 ans), puisque le profil du buteur anglais d'Arsenal plaisait beaucoup à De Zerbi. Mais l'OM a finalement bouclé le recrutement d'Elye Wahi à ce poste de numéro 9, et Nketiah semble se diriger vers une autre destination en Premier League.

... Nottingham Forrest sur le point de rafler la mise !

The Athletic révèle en effet ce mercredi que Nottingham Forest est sur le point de trouver un accord avec Arsenal pour le transfert de Nketiah. Une première offre de 29,5M€ a récemment été rejetée par les Gunners, qui en réclament plutôt aux alentours de 35 ou 40M€. Les négociations se poursuivent et devraient prochainement aboutir selon le média anglais.