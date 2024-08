Mercato - OM : Problème pour le transfert d’un nouveau buteur ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir officialisé l’arrivée de Jonathan Rowe vendredi, sa dixième recrue estivale, l’OM continue ses recherches au poste d’attaquant, afin de compenser la grave blessure de Faris Moumbagna. En ce sens, Neal Maupay plaît toujours à la direction olympienne, mais les négociations avec Everton seraient au point mort à l’heure actuelle.

Tout juste arrivé à Marseille, Jonathan Rowe a effectué sa première séance d’entraînement sous les couleurs de l’OM vendredi, au Stade Vélodrome. L’ailier de 21 ans, dixième recrue à poser ses valises à Marseille cet été, a été prêté avec option par Norwich City, en Championship, et pourrait bien ne pas être le dernier renfort offensif à débarquer.

OM : Greenwood va prendre une décision radicale ! https://t.co/tjA9RZA3pJ pic.twitter.com/JO1JnZjgyD — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

« Il reste encore deux ou trois choses à faire »

« Il reste encore deux ou trois choses à faire », confiait Roberto De Zerbi vendredi en conférence de presse, à deux jours de la réception du Stade de Reims. L’une de ces « choses » concerne l’arrivée d’un nouvel attaquant qui viendrait en doublure d’Elye Wahi et afin de compenser la perte de Faris Moumbagna, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors de la première journée de championnat sur la pelouse de Brest.

Maupay toujours ciblé par l’OM mais…

En ce sens, Neal Maupay serait toujours un profil apprécié par l’OM, d’après les informations de La Provence. De retour de son prêt à Brentford, l’attaquant âgé de 28 ans n’a plus qu’un an de contrat avec Everton, jusqu’en juin 2025, qui préfèrerait s’en séparer dans le cadre d’un transfert sec. Les négociations avec les Toffees seraient au point dès le premier jour, l’OM ne pouvant proposer qu’un prêt avec option d’achat au club anglais. L’ancien de l’OGC Nice serait en tout cas intéressé par un transfert à Marseille.

« Je suis de retour, en forme, et prêt à jouer »

« En ce moment, je m’éclate à Everton, la saison passée m’a bien boosté. J’ai repris confiance à Brentford et j’en avais besoin, et maintenant je suis de retour, en forme, et prêt à jouer », a récemment confié Neal Maupay à propos de son avenir, dans le podcast de Peter Crouch. « Dans le football, on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait. Mais la seule chose de sûre, c’est que je suis prêt à jouer et j’attends avec impatience cette saison. »