Guardiola - Luis Enrique : Une occasion en or se présente, que doit faire le PSG ?

Le PSG est entré dans la dernière saison du contrat de Luis Enrique signé à l’été 2023. Bien que l’Espagnol ne semble pas être contre l’éventualité de prolonger au Paris Saint-Germain alors qu’il a ouvertement brouillé les pistes en conférence de presse, une opportunité en or pourrait se présenter avec Pep Guardiola, sans oublier l’option Zinedine Zidane. Selon vous, que doit décider le PSG pour son entraîneur ? C’est notre sondage du jour !

Luis Enrique a démarré sa deuxième saison sur le banc du PSG sur les chapeaux de roue avec 10 buts inscrits lors des deux premières sorties parisiennes en Ligue 1 face au Havre la semaine dernière (4-1) et pour la réception de Montpellier vendredi soir (6-0). Le coach espagnol a été l’instigateur d’une philosophie de jeu nouvelle et de contre-pressing important au Paris Saint-Germain tout en étant a été à la baguette de l’épopée du club jusqu’en demi-finales de la Ligue des champions la saison dernière.

Luis Enrique prêt à prolonger en coulisses ?

En outre, le Paris Saint-Germain a récupéré la Coupe de France qui lui avait échappé en 2022 et en 2023 et a mis les mains sur la Ligue 1. Une saison pleine donc signée Luis Enrique pour son premier exercice. Le technicien espagnol est entré dans sa dernière année de contrat et ne serait pas contre le fait de rallonger son aventure. C’est en effet l’information que Le Parisien communiquait mercredi soir. Le conseiller football Luis Campos aimerait lui aussi continuer avec Enrique au PSG. Toutefois, l’ancien coach du Barça a lâché une réponse quelque peu déroutante en conférence de presse sur son avenir jeudi.

« Je n’ai pas grand-chose à dire là-dessus, ça ne m’intéresse pas. Je me plais beaucoup ici, ça ne m’intéresse pas d’en parler plus, de faire des calculs. Je me concentre sur le match suivant, je me concentre sur le plaisir que j’ai à travailler avec les gens du club sur la joie au quotidien et sur la joie des gens qui sont à mes côtés pour ce projet ».

Pep Guardiola bientôt disponible, l’alternative Zidane ?

Le feuilleton Luis Enrique va donc se poursuivre pendant plusieurs semaines voire mois donc si l’on se fie au témoignage du principal intéressé. En parallèle, un entraîneur star pourrait être sur le marché l’été prochain : Pep Guardiola. Le triple vainqueur de la Ligue des champions avec le FC Barcelone et Manchester City voit son contrat arriver à son terme avec le club mancunien le 30 juin prochain. Selon The Manchester Evening News, le technicien espagnol devra décider de son avenir avant Noël 2024, ce serait l’ultimatum lâché par les dirigeants de Manchester City. Par le passé, les propriétaires qataris ont fait le forcing afin d’attirer Pep Guardiola, en vain, et Zinedine Zidane qui est lui aussi toujours libre. Le PSG a donc l’embarras du choix.