Mercato - OM : Une recrue fait déjà ses premiers pas à Marseille !

Jonathan Rowe (21 ans) est la dixième recrue de l’été de l’Olympique de Marseille. L’international espoir anglais qui a fait ses preuves à Norwich la saison passée a atterri dans la cité phocéenne jeudi et a effectué ses premiers pas au Vélodrome à l’entraînement ce vendredi. Déjà enregistré, Roberto De Zerbi pourra compter sur lui pour la réception du Stade de Reims.

À peine arrivé, déjà concerné ! Le prêt payant avec option d’achat de Jonathan Rowe a été officialisé ce vendredi soir par l’OM. L’attaquant latéral de 21 ans aux 13 buts et 4 passes décisives avec Norwich la saison passée est attendue par Roberto De Zerbi.

«Un joueur jeune qui apporte du patrimoine au club, pour le projet à long terme»

De passage en conférence de presse vendredi dans la foulée de l’annonce de la prolongation de contrat de Luis Henrique et quelques minutes avant l’officialisation de l’arrivée de Jonathan Rowe, l’entraîneur de l’OM montrait son enchantement quant à la venue de l’international espoir anglais, déterminé à signer à l’Olympique de Marseille. « Un joueur jeune qui apporte du patrimoine au club, pour le projet à long terme. On veut des joueurs fiers d'être ici et il l'est, il a fortement voulu l'OM, j'espère que ça se fera vite. La blessure de Moumbagna est la seule note négative, on perd un joueur offensif important ».

Déjà enregistré, Jonathan Rowe a foulé la pelouse du Vélodrome

Jonathan Rowe devrait être disponible pour Roberto De Zerbi dimanche soir pour la réception du Stade de Reims à l’Orange Vélodrome. Et pour cause, le contrat de Rowe a été enregistré à temps avant vendredi à minuit selon le journaliste de Maritima Médias, Karim Attab. Et ce vendredi, lors de la séance d’entraînement effectuée à l’Orange Vélodrome, le nouveau numéro 17 de l’Olympique de Marseille a pu s’entraîner avec le reste de l’effectif marseillais. Les supporters de l’OM vont donc rapidement voir leur 10ème recrue estivale en action.