Mercato : Annoncé à l'OM, ce buteur sort du silence

Si Jonathan Rowe est arrivé à Marseille, l'Anglais ne devrait pas être la dernière recrue de l'OM. Le club phocée espère notamment faire venir un buteur pour pallier la blessure de Faris Moumbagna. En ce sens, Neal Maupay serait dans les petits papiers de l'OM et l'attaquant d'Everton s'est exprimé sur son avenir.

A combien de recrues l'OM finira-t-il le mercato ? Actuellement, le compteur est à 9, mais il va prochainement passer à 10. En effet, l'officialisation de Jonathan Rowe n'est plus qu'une question d'heures à Marseille. Derrière, d'autres recrues sont attendues, à commencer par un buteur pour tenter de faire oublier l'absence de Faris Moumbagna à l'OM.

« Je m'éclate à Everton »

En quête d'un nouveau numéro 9, l'OM penserait notamment à Neal Maupay, mais les négociations avec Everton ne sont pas faciles. De son côté, le Français s'est exprimé sur sa situation. Invité du podcast de Peter Crouch, Maupay a confié : « En ce moment, je m’éclate à Everton, la saison passée m’a bien boosté. J’ai repris confiance à Brentford et j’en avais besoin, et maintenant je suis de retour, en forme, et prêt à jouer ».

« On ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain »

« Dans le football, on ne sait jamais de quoi le lendemain sera fait. Mais la seule chose de sûre, c’est que je suis prêt à jouer et j’attends avec impatience cette saison », a poursuivi celui qu'on annonce dans le viseur de l'OM.