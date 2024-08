Mercato - PSG : Le clan Osimhen lâche une énorme annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des feuilletons de ce mercato estival. L'avenir de Victor Osimhen n'est en effet toujours pas réglé à quelques jours de la fermeture du mercato, et alors qu'une offre d'Al-Ahli d'une valeur de 65M€ pourrait convaincre Naples de lâcher son attaquant, Roberto Calenda, l'agent de l'ancien Lillois, est monté au créneau assurant que son joueur n'est pas «un paquet à expédier loin».

Depuis l'ouverture du mercato estival, Victor Osimhen est l'un des dossiers les plus chauds, mais alors que le marché des transferts fermera ses portes vendredi, ce feuilleton n'est toujours pas résolu. Annoncé dans le viseur du PSG ou encore de Chelsea et Arsenal, l'ancien buteur du LOSC et toujours à Naples qui se montre très gourmand pour lâcher son attaquant. Et pourtant, selon informations de Fabrizio Romano, le club italien serait sur le point d'accepter une offre avoisinant les 65M€ en provenance d'Al-Ahli. Une situation qui a poussé Roberto Calenda, l'agent de Victor Osimhen à sortir du silence.

🇮🇹 Osimhen è un giocatore del Napoli, con un contratto rinnovato recentemente con reciproca soddisfazione. Ha fatto la storia in azzurro e quando ci sono state offerte importanti (anche quest’anno) abbiamo sempre accettato le decisioni del club.

Come ho già detto non è un pacco… — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) August 26, 2024

L'agent d'Osimhen sort du silence !

En effet, sur son compte X, Roberto Calenda rappelle tout d'abord que « Osimhen est un joueur de Naples, avec un contrat récemment renouvelé avec une satisfaction mutuelle. Il a marqué l'histoire et lorsqu'il y a eu des offres importantes (également cette année), nous avons toujours accepté les décisions du club ».

«Il ne s'agit pas d'un paquet à expédier loin pour faire de la place»

Mais surtout, l'agent italien ajoute que Victor Osimhen n'a pas l'intention d'être envoyé en Arabie Saoudite : « Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un paquet à expédier loin pour faire de la place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu footballeur africain de l'année, huitième au Ballon d'Or, il a encore beaucoup à faire en Europe. Il faut du respect et de l'équilibre ». Par conséquent, un transfert dans un autre club européen n'est toujours pas à exclure alors que le PSG et Chelsea seraient encore à l'affût.