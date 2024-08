Mercato - PSG : Le transfert d'un attaquant bouclé pour 65M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Victor Osimhen pour finalement rejoindre l'Arabie Saoudite. Et pour cause, le Napoli serait sur le point d'accepter une offre Al-Ahli. Le montant du transfert va d'ailleurs en étonner plus d'un puisqu'il s'agirait d'une opération estimée à 65M€, bonus compris. Il ne manque plus que l'accord du joueur qui se montre très gourmand.

Cet été, le PSG a longtemps été en quête de renforts offensifs et s'est notamment tourné vers Naples, en faisant d'abord le forcing pour Khvicha Kvaratskhelia, avant de se tourner vers Victor Osimhen. Mais à chaque fois, le club italien s'est montré trop gourmand pour lâcher ses deux attaquants.

Naples va accepter une offre de 65M€ pour Osimhen ?

Et pourtant, le transfert de Victor Osimhen semble s'accélérer. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, Al-Ahli aurait proposé 65M€, bonus compris, à Naples qui serait sur le point d'accepter cette offre, pourtant très éloignée des montants initiaux puisque la clause libératoire de l'international nigérian est fixée à 130M€.

Osimhen doit trancher

Désormais, tout est entre les mains de Victor Osimhen. En effet, Fabrizio Romano ajoute que pour le moment, il n'y a d'accord contractuel avec Al-Ahli. Il faut dire que le Nigérian réclamerait un important salaire, qui ne devrait pas poser de problème au club saoudien, mais le détail clé des négociations viendrait de la demande d'une clause libératoire. Contrairement aux autres stars qui ont rejoint l'Arabie Saoudite, Victor Osimhen réclamerait qu'une clause libératoire soit incluse dans les discussions ce qui pourrait retarder la finalisation du transfert.