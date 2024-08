Mercato : La nouvelle star de l’OM imite déjà Payet !

Thomas Bourseau

Mason Greenwood met le feu à l’OM depuis son arrivée très contestée et notamment par le maire de Marseille Benoît Payan en raison de ses actes de violence et de viol avec sa compagne. Mais sur le terrain, l’Anglais a signé une prouesse qui n’avait plus été réalisée depuis Dimitri Payet au club phocéen.

Ce n’était plus arrivé depuis plus d’une décennie, mais Mason Greenwood l’a fait (22 ans). Son transfert à l'OM a fait la polémique en juillet dernier en raison de ses antécédents violentes et le viol envers sa compagne Harriet Robson avec qui il a accueilli une petite fille ces dernières semaines. Néanmoins, le président Pablo Longoria, le conseiller sportif Medhi Benatia et l’entraîneur Roberto De Zerbi n’ont pas écouté tout le bruit autour du feuilleton Greenwood et ont placé leur confiance en l’ancienne pépite de l’académie de Manchester United.

Trois buts en deux matchs de championnat pour Greenwood…

Et ce pari s’avère pour le moment payant. En effet, le samedi 17 août dernier, Mason Greenwood a inscrit un doublé pour sa première en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois (5-1). Et ce dimanche, à l’occasion de ses premiers pas à l’Orange Vélodrome contre le Stade de Reims, Mason Greenwood a trouvé une nouvelle fois le chemin des filets. Une performance qui rappelle celle d'un certain Dimitri Payet.

…comme Dimitri Payet à ses débuts à l’OM en 2013

À l’été 2013, Dimitri Payet s’installait dans la cité phocéenne en provenance du LOSC. Le meneur de jeu et icône de l’OM aujourd’hui avait signé des débuts XXL à l’Olympique de Marseille en marquant à trois reprises lors de ses deux premiers matchs de Ligue 1 en août 2013. Une prouesse égalée par Mason Greenwood comme le compte X : Statsdufoot l’a souligné dimanche soir.