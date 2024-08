Mercato - PSG : Surprise, un joueur appelle un grand nom pour boucler un transfert inespéré

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici vendredi prochain, date à laquelle le mercato fermera ses portes, le PSG espère bien boucler plusieurs ventes afin d'alléger son effectif, mais également renflouer les caisses après avoir déboursé 170M€ pour recruter quatre joueurs. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont concernés, à commencer par Milan Skriniar. Mais alors que son départ paraissait impossible, le défenseur slovaque aurait pris les choses en mains en passant un coup de fil.

D'ici la fin du mercato, l'objectif du PSG sera de dégraisser un effectif pléthorique après avoir déjà déboursé 170M€ pour le recrutement de quatre joueurs à savoir Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont sur le départ, à commencer par Manuel Ugarte, proche de Manchester United, mais également de Carlos Soler qui devrait rejoindre West Ham.

Luis Enrique ne compte plus sur Skrinar...

Mais ce n'est pas tout. En effet, le PSG aimerait bien également se séparer de Milan Skriniar qui, en plus de toucher un des plus gros salaire du vestiaire, n'entre plus dans les plans de Luis Enrique qui ne l'a même pas convoqué pour le match contre Montpellier alors que seulement trois axiaux étaient disponibles à savoir Lucas Beraldo, Marquinhos et Willian Pacho. Le tout en attendant le retour de Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez.

... qui appelle Conte !

Par conséquent, le PSG verrait d'un bon œil un départ de Milan Skriniar, mais les clubs ne se bousculent pour le recruter, notamment refroidis par son imposant salaire. Par conséquent, l'international slovaque prend les choses en main puisque selon les informations du journaliste italien Tancredi Palmeri, Milan Skriniar aurait appelé Antonio Conte. Il faut dire que le joueur du PSG a côtoyé l'actuel coach de Naples durant deux saison à l'Inter Milan. Reste à savoir s'il acceptera re récupérer son ancien joueur.