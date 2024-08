Mercato : Le PSG a un problème à 12M€ pour son prochain transfert

Alexis Brunet

Cet été, le PSG a décidé de miser 40M€ sur Willian Pacho, un défenseur central arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort. Une décision qui condamne encore un peu plus Milan Skriniar, qui risque de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu s’il reste à Paris. Mais peu de clubs se montrent intéressés par le Slovaque en raison de son très gros salaire de 12M€.

Avant la fin du mercato, le PSG doit régler plusieurs dossiers. Tout d’abord, le club de la capitale cherche encore à recruter. Pour pallier la blessure de Gonçalo Ramos, un attaquant de pointe serait pisté. Dernièrement, c’est le nom d’Ademola Lookman qui revient avec insistance. Ce dernier voudrait rejoindre Paris, mais l’Atalanta Bergame ne veut pas le laisser partir, si ce n’est pour une somme très importante, que n’est pas prêt à mettre Luis Campos.

Le PSG veut également vendre

En parallèle de l’achat d’un nouvel attaquant, le PSG souhaite également vendre certains de ses éléments sur qui ne souhaite pas compter Luis Enrique pour cette saison. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Manuel Ugarte pourrait bien aller voir ailleurs après seulement une saison à Paris. Le milieu de terrain intéresse tout particulièrement Manchester United depuis plusieurs semaines, qui fait le forcing pour essayer de conclure l’opération avant la fin du mercato, le 30 août prochain. Mais l’Uruguayen n’est pas le seul joueur dont les dirigeants parisiens aimeraient se débarrasser.

Milan Skriniar touche 12M€ de salaire au PSG

Tout comme Manuel Ugarte, après seulement une saison au PSG, Milan Skriniar pourrait aller voir ailleurs. Luis Enrique ne compte pas sur lui pour cette saison et il ne l’a d’ailleurs pas convoqué dans le groupe pour le match face à Montpellier. D’après les informations de AS, le club de la capitale va tout faire pour trouver une porte de sortie au Slovaque, mais cela sera compliqué, en raison du salaire qu’il perçoit. Le défenseur central touche 12M€ par an à Paris, une somme difficilement atteignable pour une majorité d’équipes.