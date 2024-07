EXCLU - Mercato - PSG : Xavi Simons/Désiré Doué, destins croisés

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le PSG travaille activement sur deux dossiers. Comme révélé par le10sport.com, le retour de Xavi Simons est toujours une priorité pour Luis Enrique. Mais le milieu de terrain néerlandais ne se laisse pas convaincre, alors Paris avance sur un plan B nommé Désiré Doué.

Au moment de définir les priorités du mercato estival 2024, Luis Enrique et Luis Campos ont inscrit un nom, tout en haut de leur liste, celui de Xavi Simons. Prêté à Leipzig, le milieu de terrain néerlandais est l’objectif n°1 de Paris pour la saison 2024-2025. Mais les discussions n’aboutissent pas. Xavi Simons a effectivement fait savoir à ses dirigeants qu’il préférait quitter le PSG plutôt que de poursuivre. Si Luis Enrique et Luis Campos continuent de tenter de l’en dissuader, à l’heure où nous écrivons ces lignes, les chances de voir Xavi Simons revenir à Paris sont minces.

EXCLU @le10sport : Grosse avancée de Manchester United dans le dossier Manuel Ugarte !



▶️ Optimisme dans le board anglais pour boucler le dossier



▶️Offre de 45 M€+bonus



▶️Décision finale de Luis Enrique attendue...https://t.co/19QTj1GWBl — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 8, 2024

Un plan B nommé Désiré Doué

Face à la tournure des événements dans le dossier Xavi Simons, le PSG a décidé d’activer un plan B. Il s’agit de Désiré Doué, pour qui Paris est déjà en ordre de marche pour un transfert. Au printemps dernier, lorsque le nom du phénomène rennais avait été évoqué, Le 10 Sport avait indiqué que ce n’était pas à l’ordre du jour. Nos sources confirment que le dossier Désiré Doué n’a été ouvert que récemment, dès que les dirigeants ont compris les discussions avec Xavi Simons seraient plus complexes que prévues.

Le Bayern Munich dans l’équation

Face au PSG, on retrouve un géant d’Europe dans les dossiers Xavi Simons et Désiré Doué. Il s’agit du Bayern Munich, qui travaille également et conjointement les deux pistes ! Pour Xavi Simons, les discussions sont en cours. Le Néerlandais aimerait y aller. Paris continue de croire en ses chances de le faire rester dans la Capitale mais pourrait vite se rendre à l’évidence et ainsi miser sur Désiré Doué. Le fait de « lâcher » Xavi Simons au Bayern Munich pourrait même permettre au PSG de sécuriser le dossier Désiré Doué… Selon nos sources, Désiré Doué est fortement tenté par le projet parisien. S'il est à l'écoute des opportunités qui se présentent à lui, depuis le départ, le PSG se démarque à ses yeux.