OM : Benatia lâche une réponse à 30M€ sur le mercato

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé en prêt avec option d’achat l’été dernier en provenance de Lorient, Bamo Meïté n’a pas eu énormément de temps de jeu lors de sa première saison à l’OM. Mais le club compte tout de même sur le défenseur âgé de 22 ans à l’avenir. Le Stade Rennais est venu aux renseignements à son sujet, mais Marseille ne le lâchera pas pour moins de 30M€.

Après avoir recruté Lilian Brassier et alors que Leonardo Balerdi devrait prolonger son contrat, l’OM pourrait se séparer de deux de ses défenseurs centraux lors de cette période de mercato. Comme indiqué par L'Équipe, Chancel Mbemba et Samuel Gigot n’entrent pas dans les plans de Roberto De Zerbi et le club espère s’en séparer.

Mercato - OM : Accord annoncé, un attaquant est attendu à Marseille https://t.co/gSXMo26UqE pic.twitter.com/TCcmvuC3O3 — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Rennes est venu aux renseignements pour Meïté

L’OM compte en revanche sur Bamo Meïté. Prêté l’été dernier par Lorient, l’option d’achat du défenseur âgé de 22 ans, estimée à 10,5M€, a été levée automatiquement. S’il a peu joué cette saison et que la concurrence sera une nouvelle fois rude à son poste, Marseille veut conserver l’Ivoirien et a repoussé une approche du Stade Rennais.

L’OM ne discutera pas en dessous de 30M€

Selon L'Équipe, les dirigeants rennais se sont renseignés à propos de Bamo Meïté, par l’intermédiaire de leur nouveau directeur sportif Frederic Massara, qui entretient de bonnes relations avec Medhi Benatia. Mais le Stade Rennais a rapidement compris qu’un transfert du défenseur serait compliqué, puisque l’OM a fait savoir qu’il n’écoutera aucune offre en dessous de 30M€ pour son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2028.