Mercato : Ce joueur du PSG annonce sa prochaine destination

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, Fabian Ruiz a quitté le Napoli pour rejoindre le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le club parisien, le milieu de terrain de 28 ans sait déjà où il veut terminer sa carrière. En effet, Fabian Ruiz a annoncé qu'il comptait prendre sa retraite au Betis Séville, son club formateur.

Très performant sous les couleurs du Napoli, Fabian Ruiz aurait alarmé le PSG. À tel point que le club de la capitale a déboursé environ 22,5M€ lors de l'été 2022 pour boucler le transfert du champion d'Europe.

PSG : Le transfert de Lamine Yamal conseillé pour oublier Mbappé https://t.co/bTNjTGZKWx pic.twitter.com/zQcms9zCSd — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Fabian Ruiz veut revenir au Betis

Alors qu'il n'a que 28 ans, Fabian Ruiz sait déjà où il veut finir sa carrière de footballeur. En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le PSG, l'international espagnol compte tirer sa révérence au Betis, son club formateur.

«J'aimerais prendre ma retraite chez moi»

Après le sacre de l'Espagne à l'Euro 2024, le Betis a publié une photo de Fabian Ruiz et d'Ayoze Perez en train de tenir le trophée sur son compte X. Un cliché qui a fait réagir Isco. En effet, l'actuel pensionnaire du Betis a interpellé son coéquipier Ayoze Perez, lui demandant de rapatrier Fabian Ruiz à Séville : « Ramène-le Ayo ». Et le joueur du PSG a répondu : « Ça va arriver… Tic-tac ». Interrogé en zone mixte sur l'appel du pied d'Isco, Fabian Ruiz en a rajouté une couche. « Ayoze m'a parlé de ce message lors de la célébration. Pas encore cet été, mais j'espère plus tard. J'ai toujours dit que j'aimerais retourner au Betis et prendre ma retraite chez moi », a avoué le milieu de terrain de la Roja dans des propos rapportés par El Chiringuito TV. Reste à savoir quand Fabian Ruiz fera son retour au Betis.