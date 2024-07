OM : Deux transfert confirmés à Marseille ?

Axel Cornic

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, de nombreuses pistes sont évoquées à l’Olympique de Marseille, avec notamment Mason Greenwood et Valentin Carboni qui pourraient être les prochaines recrues de l’été. Mais il ne faut pas oublier qu’il faudra également vendre, puisque certains joueurs ne semblent pas du tout rentrer dans les plans du technicien italien.

L’effectif marseillais est en éternel changement et ça n’a jamais été aussi vrai que cet été. Avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et le début d’un nouveau projet, l’OM veut faire peau neuve et deux départs ont déjà eu lieu avec Vitinha et Iliman Ndiaye, qui rejoint respectivement le Genoa et Everton. D’autres pourraient suivre, avec notamment Pau Lopez qui est annoncé tout proche de Como, fraichement promu en Serie A.

Mercato - OM : Un gros transfert bientôt bouclé grâce à De Zerbi ? https://t.co/kJZpamT6qk pic.twitter.com/P2OGlkptU8 — le10sport (@le10sport) July 16, 2024

C’est l’heure des départs à l’OM

La liste des indésirable serait beaucoup plus longue ! Ces derniers jours, plusieurs noms ont fait surface concernant les joueurs sur lesquels Roberto De Zerbi ne compterait pas. On retrouve ainsi Jordan Veretout, Ismaïla Sarr ou encore Ulisses Garcia, mais également Samuel Gigot et Chancel Mbemba, pourtant très importants pour les récents entraineurs de l’OM.

Gigot et Mbemba pas dans les plans de Roberto De Zerbi

D’après les informations de L’Equipe, les deux défenseurs centraux seraient bel et bien poussés vers la sortie en ce mercato estival. Gigot et Mbemba ne participeraient en effet qu’à une partie des entrainements depuis la reprise et seraient écarté à chaque fois par De Zerbi, qui souhaite donc travailler exclusivement avec un groupe restreint.