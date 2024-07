Mercato - PSG : La prochaine star du projet QSI est connue ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG songe sérieusement à relancer la piste menant à Victor Osimhen. Le club parisien s'efforce de faire baisser le montant de sa clause libératoire fixée à 130M€ en incluant des joueurs dans le deal. En cas d'accord avec le Napoli, le buteur nigérian pourrait bien devenir la nouvelle star du projet QSI.

Ces derniers jours, le PSG aurait relancé la piste menant à Victor Osimhen. Le buteur nigérian est la priorité de la formation au poste d’avant-centre. Seul obstacle, le club parisien refuse de lever sa clause libératoire fixée à 130M€.

Un échange en préparation

Selon les informations de Sky Sports, le PSG tente de parvenir à une solution dans ce dossier. Le club de la capitale pourrait inclure certains joueurs dans le deal. Les noms de Nordi Mukiele, Kang-In Lee ou encore Carlos Soler ont été proposés, mais seul l’international sud-coréen semble intéresser le Napoli.

Osimhen va trancher

Les négociations devraient se poursuivre entre les deux formations, mais Victor Osimhen pourrait bien devenir la recrue star du PSG, mais aussi la plus onéreuse de l’été. Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2026, le buteur nigérian dispose d’un bon de sortie et doit désormais évaluer les diverses options, alors qu’il posséderait aussi des offres de Premier League et d’Arabie Saoudite.