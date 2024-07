Mercato - PSG : Il annonce un nouveau transfert surprise en Russie ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur du Krasnodar, Murad Musaev s'est prononcé sur l'avenir d'Eduard Spertsyan, son nouveau capitaine après le départ de Matvey Safonov au PSG. Au cours de son intervention, le technicien russe a justement mentionné le club parisien, annoncé sur les traces du milieu de terrain arménien tout comme le RC Lens.

Jeune international arménien de 23 ans, Eduard Spertsyan est courtisé en Ligue 1. Le PSG, l’OGC Nice ou encore l’OM s’étaient penchés sur son profil avant de se retirer. Seul le RC Lens se serait maintenu. Justement, alors que le milieu de terrain fait l’objet de nombreuses convoitises, son entraîneur a eu l’occasion de se prononcer sur son futur au Krasnodar.

Krasnodar sort du silence pour Spertsyan

« Spertsyan va-t-il rester ? Le club n'a reçu aucune proposition officielle pour lui. Nous comptons sur Edo. A ce jour, je le répète, il n’y a rien. Tout le monde insiste sur le fait que, pour une raison quelconque, il doit partir. Pourquoi devrait-il partir ? Il est chez lui, a grandi dans ce club, il est le leader de Krasnodar et l'un des meilleurs joueurs du championnat. Sa famille est ici, il est adoré en ville. Il progresse et sera le capitaine de l'équipe la saison prochaine ». a déclaré Murat Musaev.

« Si le PSG vient… »

Il a par la suite appelé le PSG à la négociation. « Je ne comprends pas le battage médiatique autour de Spertsyan et toutes ces discussions selon lesquelles il doit définitivement partir. Si le PSG vient, comme ils sont venus pour Matvey, nous nous asseyons et en discutons. Si tout convient à tout le monde, d'accord. Et tant qu'une personne se développe, grandit et est heureuse à Krasnodar, il n'y a pas de problèmes. Si quelque chose arrive, nous en parlerons » a confié le technicien lors d’un entretien accordé à Championnat. Pour rappel, le Krasnodar a déjà affaire avec le PSG cet été pour le transfert de Matvey Safonov.