Mbappé-Deschamps : Le clash annoncé en direct !

Didier Deschamps l’a annoncé, Kylian Mbappé va retrouver l’équipe de France lors du rassemblement de mars. Le joueur du Real Madrid devrait pas ailleurs conserver son brassard de capitaine. Il n’empêche que ce statut serait à l’origine de certaines tensions entre les deux hommes. Ce sont notamment les obligations qui en découlent qui seraient à l’origine de l’accrochage.

Au cours des derniers jours, Didier Deschamps s’est confié à la presse. Il a notamment été question de Kylian Mbappé. Le sélectionneur de l’équipe de France l’a annoncé, après avoir manqué les deux derniers rassemblements, le joueur du Real Madrid va retrouver les Bleus en mars. Le sujet du capitanat a aussi été abordé et visiblement, le brassard devrait rester propriété de Mbappé.

« Des tiraillements entre les deux »

Après le Mondial 2022, Didier Deschamps avait décidé de confier le brassard de capitaine de l’équipe de France à Kylian Mbappé. Mais voilà que cette décision serait à l’origine de certaines tensions entre les deux. En effet, sur le plateau du CFC, Bertrand Latour a expliqué : « On sait qu’il y a des tiraillements entre les deux, notamment sur les conférences de presse. Deschamps aimerait bien que Mbappé en fasse plus et Mbappé ce n’est pas l’exercice qu’il préfère ».

« Je n’envisage pas que Mbappé renonce à ce brassard »

« Deschamps a la volonté que Mbappé garde et conserve ce brassard. Il faut être 2 pour se mettre d’accord. Lui est une partie de l’équation, la deuxième c’est Mbappé qui doit y répondre. Je n’envisage pas que Mbappé renonce à ce brassard après l’intention qui était la sienne quand il y a eu une bataille pour l’avoir », a également confié le journaliste.