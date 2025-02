PSG : Le prochain entraîneur après Luis Enrique est annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2027 à la tête du PSG, Luis Enrique n'est pas prêt de passer le relais à son poste d'entraîneur. Pourtant, selon Eric Di Meco qui connait très bien Didier Deschamps pour avoir été son coéquipier, l'actuel sélectionneur national pourrait clairement atterrir sur le banc du PSG après son départ des Bleus, prévu pour 2026.

Bouclé en coulisses depuis plusieurs mois, la prolongation de contrat de Luis Enrique a récemment été officialisée par le PSG. L'ancien coach du FC Barcelone a donc rempilé jusqu'en 2027 avec le club de la capitale, où il semble clairement épanoui et apporter satisfaction à sa direction. Mais il semblerait malgré tout qu'un grand entraîneur français soit déjà prêt à bondir sur le poste au PSG dans les années à venir...

Deschamps va vouloir un club ?

Sur les ondes de RMC Sport, dans le Moscato Show, Eric Di Meco a évoqué l'avenir de Didier Deschamps qui quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France en 2026. Et son ancien coéquipier de l'OM lui prédit un avenir en club, et pourquoi pas au PSG : « Le jour où il arrête l’équipe de France, il va y avoir tous les gros clubs européens qui chercheront un entraîneur et qui vont se retourner obligatoirement vers Didier Deschamps. Il n’y aura pas que Paris, ils seront en concurrence avec de gros clubs en Angleterre, en Italie… Je n’ai aucun doute sur sa fraîcheur, dans le sens où l’équipe de France, on te casse les pieds une semaine par mois. Donc ne pensez pas que ça l’a fatigué mentalement. Un peu, mais beaucoup moins que si t’es dans un gros club européen. Les 15 ans passé en équipe de France, ça équivaut à 7 ans en club. Il a même rajeuni en équipe de France », indique Di Meco.

« Le PSG ? Il y va en courant »

« Est-ce que si le PSG vient, il répond oui ? Moi, je vous le dis : il y va en courant. C’est un entraîneur de haut niveau, et il sera intéressé obligatoirement par le PSG avec les moyens qu’ils ont. Mais la deuxième question est : est-ce possible par rapport à son passé de joueur et d’entraîneur de l’OM ? Moi, je pense que ce sera possible, parce que la pression à Paris, il l’absorbera sans problème », poursuit Di Meco. Didier Deschamps pourrait donc être le futur entraîneur du PSG après Luis Enrique...