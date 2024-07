Le PSG offre un boulevard au RC Lens sur le mercato ?

La rédaction

Le RC Lens poursuit son mercato. Après avoir enregistré les arrivées de Jhoanner Chávez et Hervé Koffi, les Sang et Or seraient sur les traces d’un nouvel élément. Le club lensois pisterait Eduard Spertsyan, milieu offensif du FK Krasnodar. Et face au désistement de nombreux clubs français, ainsi que le non-intérêt du PSG, les pensionnaires de Bollaert pourraient bien avoir le champ libre.

Après avoir intronisé Will Still au poste d’entraîneur suite au départ de Franck Haise, le RC Lens semble vouloir satisfaire son nouveau coach. Les Sang et Or sont parvenus à boucler deux arrivées, et pourraient bien continuer sur leur lancée, en enrôlant Eduard Spertsyan. Le club nordiste pourrait bénéficier d'une large marge de manœuvre dans ce dossier, puisque les autres prétendants se seraient presque tous désistés.

Mercato : Le RC Lens en danger pour sa star https://t.co/dN2vznT9AS pic.twitter.com/YFlsCzC6Pm — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

Nice et l’OM s’étaient penchés sur Spertsyan, le PSG ne serait pas dans la course

D’après les informations de Foot Mercato, le RC Lens bénéficierait d’une concurrence relativement faible dans le dossier Eduard Spertsyan. Le joueur de 24 ans aurait été suivi par l’OGC Nice et l’OM durant un temps, mais cet intérêt ne serait plus d’actualité. Le média explique également que le PSG ne serait pas sur ses traces.

Gérone serait aussi intéressé

Si le RC Lens ne devrait être en concurrence avec aucun club venu de l’hexagone, Foot Mercato explique que c’est en Liga que se trouverait l’unique adversaire des Sang et Or. Gérone suivrait le milieu offensif, que Transfermarkt évalue à 20M€. Les Lensois sont prévenus.