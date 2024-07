Mercato : Franck Haise prépare un gros transfert à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat dans un an, Jonathan Clauss ne fait plus partie des plans de l'OM et sera donc poussé au départ cet été. Actuellement en vacances après l'élimination de l'équipe de France à l'Euro, le piston droit serait notamment dans le viseur de l'OGC Nice, où il est réclamé par Franck Haise.

Cet été, l'OM est déjà très actif pour renforcer son effectif, mais également pour dégraisser. Et pour cause, en plus de l'option d'achat levée par la Lazio Rome pour Mattéo Guendouzi, le club phocéen a également vendu Vitinha et Iliman Ndiaye, mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, le départ de Jonathan Clauss est désormais attendu.

Clauss sur le départ de l'OM ?

Et pour cause, le contrat du latéral droit s'achève dans un an et l'OM doit donc le vendre cet été afin de récupérer une indemnité de transfert et éviter un départ libre. Il est effectivement inenvisageable que Jonathan Clauss prolonge compte tenu des propos tenus durant la saison par Medhi Benatia, qui avait publiquement critiqué l'investissement de son joueur.

Haise veut le récupérer à l'OGC Nice

Et selon les informations de Nice-Matin, les Aiglons sont très intéressés par le profil de Jonathan Clauss, actuellement en vacances après l'élimination de l'équipe de France à l'Euro. L'OGC Nice cherche un piston droit titulaire afin de compenser le futur départ Jordan Lotomba, qui ne sera pas conservé à un an de la fin de son contrat. A Nice, Jonathan Clauss retrouverait notamment Franck Haise qui l'avait eu sous ses ordres au RC Lens. Des retrouvailles qui ne laisseraient pas insensibles l'actuel joueur de l'OM.