Mercato - RC Lens : Surprise, Varane va relever le challenge !

Défenseur central de Manchester United depuis 2021, Raphaël Varane est sur le point de prendre un tournant incroyable dans sa carrière. L'ancien international français vient de voir son contrat expirer et sur le mercato ces derniers jours, son nom était évoqué du côté du RC Lens, là où tout a commencé pour lui. Finalement, il a choisi de rejoindre le Côme 1907, tout juste promu en Serie A.

Après dix ans passés au Real Madrid, Raphaël Varane a déjà connu une autre aventure à Manchester. A 31 ans, même s'il lui reste encore du temps devant lui, sa carrière va prendre un autre tournant cet été puisqu'il va rejoindre un club auquel personne ne s'attendait il y a encore quelques semaines. D'après les dernières informations, c'est bien en Italie qu'il va déposer ses valises.

Mercato : Le RC Lens en danger pour sa star https://t.co/dN2vznT9AS pic.twitter.com/YFlsCzC6Pm — le10sport (@le10sport) July 13, 2024

Varane tout proche de Côme

Avec 93 sélections entre 2013 et 2022, Raphaël Varane est l'une des grandes stars de l'Equipe de France à l'ère Deschamps. L'ancien madrilène a besoin de souffler maintenant et visiblement, il semble avoir choisi sa destination. Le Côme 1907 avait signifié son intérêt pour le Français ces dernières semaines : il se rapproche de plus en plus d'un transfert en tant qu'agent libre d'après les informations de Nicolo Schira, journaliste italien.

Le RC Lens abandonné

Depuis plusieurs semaines, le RC Lens comptait sur Raphaël Varane pour un retour aux sources. En effet, le Nordiste a passé de longues années au club quand il était jeune et il y a fait ses débuts professionnels à seulement 17 ans. Malheureusement pour les Lensois, l'ancien international français n'a pas voulu donner suite.