OM - Alexis Sanchez : Longoria joue avec le feu ?

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez va souffler sa 36ème bougie le 19 décembre prochain. Le Chilien est indéniablement au crépuscule de sa longue carrière, mais cela n’empêcherait pas l’OM de songer à rapatrier la bonne surprise de la saison 2022/2023 sous Igor Tudor. Toutefois, le président Pablo Longoria a été mis en garde.

Une saison et puis s’en va ? Auteur de 30 buts et 11 passes décisives avec l’OM qui l’a relancé lors du dernier exercice après une saison noire à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang a pris la décision de signer le contrat de sa vie à Al-Qadsiah, pensionnaire de Saudi Pro League et ce, bien qu’il ait affirmé au terme du championnat de Ligue 1 qu’il serait de la partie avec le nouveau coach de l’Olympique de Marseille qui s’est avéré être Roberto De Zerbi.

Direction l’Arabie saoudite pour le futur ex-buteur de l’OM qui avait comblé le vide laissé par Alexis Sanchez à l’été 2023. Et il semblerait que le Chilien soit prêt à effectuer son retour à l’Olympique de Marseille après un exercice peu concluant à l’Inter. Toutefois, Sanchez n’est plus vraiment la machine physique qu’il était par le passé et notamment à l’OM d’après Johann Crochet qui a averti le président Pablo Longoria avant tout mouvement pour le joueur de l’Inter. « Alexis Sanchez ? Il a dû se contenter de bouts de matchs, de matchs en fin de saison quand l’Inter avait déjà gagné le titre ou de matchs de Champions League parce qu’on sait que Simone Inzaghi avait pas mal fait tourner dans la phase de groupe de la Ligue des champions. Mais quand il joue, on ne peut pas dire qu’il n’est pas bon. Mais est-ce qu’il peut apporter quelque chose à l’OM ? Oui je pense, après il faut aussi voir le côté physique, la répétition des matchs ».

« La chance qu’il a, c’est qu’il n y aura qu’un match par semaine la saison prochaine. Mais plus l’âge avance chez Alexis Sanchez, plus c’est compliqué. Il a eu des pépins physiques cette saison en septembre, en décembre. Musculairement, il a toujours été un petit peu fragile et c’est pas avec l’âge que ça va se résoudre ». a conclu le journaliste spécialiste du football italien de RMC pendant l’émission de l’After Foot lundi.