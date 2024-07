Alexis Sanchez de retour, l'échec de l'OM annoncé à l'étranger

Axel Cornic

Actuellement libre de tout contrat depuis son départ de l’Inter le 30 juin dernier, Alexis Sanchez est au centre d’énormément de spéculations de mercato. C’est le cas à l’Olympique de Marseille, on songerait sérieusement à un retour de l’attaquant chilien de 35 ans, qui avait conquis le public du stade Vélodrome lors de la saison 2022/2023.

Ce mercato estival est crucial pour l’OM, qui avec Roberto De Zerbi va totalement relancer un projet à l’arrêt. Il faudra toutefois donner au nouveau coach les armes pour revenir en Ligue des Champions et Pablo Longoria s’affaire sur le marché des transferts afin de lui offrir des renforts.

Un coup de poker en attaque ?

Lilian Brassier et Ismaël Koné sont déjà arrivés, mais des nombreux autres devraient suivre et surtout en attaque. Ce secteur pourrait être affaibli par le départ de Pierre-Emerick Auabameyang vers l’Arabie Saoudite et à l’OM on penserait notamment à un retour d’Alexis Sanchez. A 35 ans, l’attaquant qui est actuellement libre de tout contrat depuis son départ de l’Inter chercherait un dernier défi en Europe.

« Je crois au retour d’Alexis Sanchez »

Il faudra toutefois battre la concurrence de l’Udinese, où l’on semble croire sur comme en fer au retour d’Alexis Sanchez. « Je crois au retour d’Alexis Sanchez, parce qu'il y a cette idée dans la tête de Gino Pozzo (fils du propriétaire), j'en suis sûr » a expliqué Fabio Rossito, légende du club frioulan, dans les colonnes de Il Messaggero Veneto. « Et puis, comment un joueur de son expérience et de sa classe pourrait-il ne pas être utile ? Ce serait la valeur ajoutée, le moteur qui manquait l’année dernière. Un à l'extérieur du terrain est déjà arrivé, et je parle d'Inler ( Gökhan Inler, devenu récemment directeur technique de l’Udinese), maintenant j'en attends un à l'intérieur ».