Alexis Sanchez - OM : La presse italienne annonce une nouvelle menace ?

Axel Cornic

A la recherche de renforts, l’Olympique de Marseille aurait l’intention de tenter sa chance avec Alexis Sanchez, qui pourrait revenir au club un an après son départ qui avait entrainé des vives réactions chez les supporters. Mais les Marseillais ne sont pas seuls sur le coup, puisque l’Udinese rêverait également d’un retour de l’attaquant chilien, qui a porté les couleurs du club de 2006 à 2008.

L’été marseillais continue, avec Roberto De Zerbi qui est en train de dessiner son nouvel OM. Mais si des renforts sont arrivés en défense ainsi qu’au milieu, on attend toujours que quelque chose bouge en attaque ! Et à Marseille on semble avoir une idée...

Coup de théâtre pour la vente de l’OM https://t.co/ldOfUFy9qw pic.twitter.com/EQNW3ZDgQJ — le10sport (@le10sport) July 15, 2024

Un retour d’Alexis Sanchez

Voilà plusieurs jours déjà que plusieurs médias annoncent la volonté de l’OM d’accueillir à nouveau Alexis Sanchez, passé par le club lors de la saison 2022/2023. A l’époque, le Chilien n’avait pas prolongé son contrat et avait filé entre les doigts de Pablo Longoria, ce qui n’avait pas du tout plu aux supporters marseillais.

L’Udinese lui offre le brassard de capitaine

Il pourrait revenir un an après, avec Pierre-Emerick Aubameyang qui serait tout proche de s’envoler pour l’Arabie Saoudite et Al-Qadisiya. Attention toutefois à l’Udinese, qui selon Tuttosport aurait proposé le brassard de capitaine à Alexis Sanchez pour le convaincre de ne pas écouter les avances de l’OM et ainsi rester en Serie A.