Mercato : Le Real Madrid tente un coup à la Cristiano Ronaldo !

Vinícius Júnior pourrait-il suivre le même chemin que Cristiano Ronaldo ? Courtisé par l’Arabie Saoudite avec une offre mirobolante de 200M€ par an, l’ailier brésilien aimerait sécuriser un contrat plus lucratif au Real Madrid. Mais le club merengue, inflexible sur sa politique salariale, ne semble pas pressé de négocier, évoquant les départs de CR7 et Sergio Ramos.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2027, Vinícius Júnior suscite depuis un moment un vif intérêt en provenance d’Arabie saoudite. Si le pays du Golfe lui propose 200M€ par an, l’ailier brésilien pourrait se servir de cette offre pour négocier un contrat lucratif avec le Real Madrid.

La «terrible erreur» qui fait enrager le Real Madrid !

Les négociations à l’arrêt entre Vinicius Jr et le Real Madrid ?

Les dirigeants du Real Madrid veulent garder Vinícius Júnior, mais pas à n’importe quel prix. D’après les informations du média espagnol Ok Diario, les dirigeants de la Maison Blanche ne seraient pas pressés de discuter d’une nouvelle prolongation. Et s’ils souhaitent effectivement conserver le Brésilien, ils ne feront pas de folies, ni pour lui ni pour quiconque. Florentino Pérez avait tenu le même discours face à Cristiano Ronaldo.

Le Real inflexible

Ce dossier rappelle fortement la manière dont Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid. Le Portugais a quitté le Real en 2018 en raison de négociations contractuelles qui n'ont pas abouti, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s’étant montré intraitable, tout comme avec Sergio Ramos quelques années plus tard.