Mercato : A peine arrivé au PSG, il regrette sa signature

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le recrutement de Neymar en 2017 a marqué un tournant dans l'histoire du PSG. A ce jour, l'international brésilien demeure la recrue la plus chère de l'histoire du football mondial. Pourtant, l'aventure aurait pu s'arrêter de manière précoce. Comme indiqué par l'ancien vice-président du FC Barcelone, Javier Bordas, Neymar souhaitait, très vite, quitter Paris.

L’année 2017 restera l’une des marquantes de l’histoire récente du PSG. En l’espace de quelques jours, le club parisien avait annoncé les arrivées de Kylian Mbappé, mais aussi de Neymar, qui reste à ce jour la recrue la plus chère de l’histoire de la formation, mais aussi du football mondial. Une arrivée en grande pompe pour l’international brésilien, recruté pour la modique somme de 222M€.

Neymar et le PSG, une histoire tumultueuse

L’attente était grande autour de Neymar. Annoncé comme celui qui allait permettre au PSG de remporter sa première Ligue des champions, le joueur brésilien s’est surtout illustré par ses blessures et ses absences répétées. Mal à l’aise durant ces premiers mois dans la capitale, Neymar avait fait le forcing pour retourner au FC Barcelone. Le feuilleton avait débuté. Le PSG est resté intraitable, refusant les nombreuses propositions de la formation blaugrana.

« Il avait envie de revenir »

Pourtant, comme indiqué par Javier Bordas, Neymar avait bien l’intention de revenir, et ce quelques semaines après son transfert au PSG. « J’aurais aimé qu'il reste et il y avait des options pour qu'il revienne. S'il était revenu, il aurait gagné le Ballon d'Or avec le Barça. Il voulait tellement revenir quelques semaines après son départ, il avait déjà envie de revenir… Après Messi, c'est le joueur le plus talentueux que nous ayons eu. Je sais pourquoi il est parti au PSG parce qu'il me l'a expliqué, mais je préfère qu'il le raconte. Ensuite, il a voulu revenir et il a été décidé que cela ne pourrait pas se faire faute de moyens financiers. » a déclaré l’ancien vice-président du FC Barcelone dans un entretien accordé à Sport.