Mercato - PSG : Neymar «avait déjà envie de revenir...», il balance sur son transfert !

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar avait débarqué à Paris avec le statut d’icône du football. Un joueur qui devait faire passer un nouveau cap au club de la capitale. Six ans plus tard, le Brésilien était transféré en Arabie saoudite à Al-Hilal, avec certainement un goût d’inachevé. Dans une interview, Javier Bordas, ancien vice-président du FC Barcelone, a raconté le souhait de l’attaquant de retourner au Barça peu après son départ.

C’est un joueur dont le cas aura divisé les supporters du PSG. En 2017, Neymar signait chez les Franciliens, contre un montant qui fait toujours de lui le joueur le plus cher de l’histoire du football : 222M€. Après six saisons passées chez les pensionnaires du Parc des Princes, et de nombreuses blessures l’ayant fait manquer la plupart des rendez-vous importants des rouges et bleus, le Brésilien était transféré à Al-Hilal contre un chèque de 90M€. Dans un entretien accordé à Sport, Javier Bordas, ancien vice-président du FC Barcelone, a balancé une petite bombe sur l’arrivée du joueur formé à Santos chez les Champions de France.

« Quelques semaines après son départ, il avait déjà envie de revenir… »

Interrogé à propos du départ de Neymar en 2017, et des rumeurs qui indiquaient un retour du Brésilien l’été dernier, Javier Bordas a expliqué que Neymar songeait à revenir au FC Barcelone peu après son arrivée au PSG : « J’aurais aimé qu'il reste et il y avait des options pour qu'il revienne. S'il était revenu, il aurait gagné le Ballon d'Or avec le Barça. Il voulait tellement revenir que quelques semaines après son départ, il avait déjà envie de revenir… »

« Il a voulu revenir et il a été décidé que cela ne pourrait pas se faire »

Dans la suite de sa réponse, Javier Bordas confirme bien que Neymar a tenté de revenir au FC Barcelone. Mais les Catalans n’avaient pas les moyens financiers de boucler l’opération : « Après Messi, c'est le joueur le plus talentueux que nous ayons eu. Je sais pourquoi il est parti au PSG parce qu'il me l'a expliqué, mais je préfère qu'il le raconte. Ensuite, il a voulu revenir et il a été décidé que cela ne pourrait pas se faire faute de moyens financiers. »