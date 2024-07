Fêtes, Neymar… Riolo en rajoute une couche sur Mbappé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ces derniers mois, Daniel Riolo s’était attaqué à Kylian Mbappé, pointant notamment son hygiène de vie pendant qu’il était encore un joueur du PSG. Un sujet que le journaliste RMC a décidé de rouvrir suite à l’élimination de l’équipe de France à l’Euro et les mauvaises performances de Mbappé avec les Bleus. Visiblement, celui qui appartient désormais au Real Madrid suivrait les traces d’un certain Neymar en dehors des terrains.

Alors que la condition physique de Kylian Mbappé a clairement laissé à désirer durant cet Euro, son hygiène de vie ne serait pas la meilleure. On se souvient ainsi des propos de Daniel Riolo, qui expliquait il y a quelques mois à propos du Français, alors au PSG : « Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des soirées de débauche à Paris en ce moment. C’est plus que problématique car les soirées qu’il fait à Paris et la réputation et qu’il est en train de se faire dans toute la ville en ce moment ».

« Maintenant, c’est la vie de Neymar sur les yachts, les fêtes »

Lors de L’After Foot, Daniel Riolo en a rajouté une couche sur Kylian Mbappé et les soirées. Faisant alors le parallèle avec Neymar, il a lâché sur le Français : « Avant c’était gentil Kyky qui restait à la maison et qui regardait les matchs de football. Maintenant, c’est la vie de Neymar sur les yachts, les fêtes et je n’irais pas plus loin. (…) Faut faire le point sur cette hygiène de vie qui est devenue déplorable, sur certains tests médicaux qu’on a passé sous silence. Sur ce qu’il fait, sur sa vie de footeux et ce qu’il fait de sa vie. Il a 25 ans, soit il prend le virage Neymar, Verratti, soit il prend sa chance d’être au Real Madrid ».

« Sa maman m’avait appelé en me menaçant de procès »

Evoquant les « soirées de débauche » de Kylian Mbappé, Daniel Riolo s’était attiré quelques ennuis avec Fayza Lamari, la mère du Français. « Au début de la saison, j’avais raconté une histoire autour de personnes qui essayaient de le faire chanter pour des relations qu’il avait pu avoir avec des gens, avec des femmes. Je me souviens que sa maman m’avait appelé en me menaçant de procès. J’avais dit : « Je crois que vous n’avez pas réellement compris ce que j’ai dit. Ce que j’ai dit c’est que vous devriez plutôt faire attention parce qu’il y a tellement de vautours que parfois faire le tri des gens qui rôdent, surtout dans le milieu de la nuit, ça peut être compliqué » », avait-il confié.