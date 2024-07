Real Madrid : La presse espagnole fait une grande annonce pour Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a pas vécu la compétition de sa vie à l’Euro. Le capitaine de l’équipe de France est passé au travers, mais sait qu’un nouveau chapitre de sa vie l’attend au Real Madrid où il sera présenté la semaine prochaine. Pour ce qui est de ses premiers pas à l'entraînement, il faudrait attendre le 8 août.

L’Euro est terminé pour l’équipe de France et son capitaine Kylian Mbappé. Celui qui n’a marqué qu’un petit but sur penalty contre la Pologne pendant la phase de poules (1-1) n’a pas brillé malgré le parcours des Bleus jusqu’en demi-finale perdue contre l’Espagne (1-2). Désormais, c’est l’heure des vacances : « J’ai besoin de me reposer et ensuite de commencer une nouvelle vie ».

Présentation la semaine prochaine au Real Madrid

La nouvelle vie en question est le Real Madrid qui est le « club de ses rêves » comme il le publiait lui-même sur son compte Instagram après l’annonce de son arrivée le 3 juin dernier. Avant de réellement partir en vacances, Mbappé sera présenté à son nouveau public au Santiago Bernabeu le 16 juillet prochain, moment où 80 000 personnes sont attendues pour un show spectaculaire organisé par le Real Madrid. AS l’a rappelé ce jeudi en apportant un complément d’information sur la suite du planning estival de Kylian Mbappé.

La rentrée des classes aura lieu le 8 août pour Mbappé !

Après son break et son repos, Kylian Mbappé devrait retrouver le groupe du Real Madrid le 8 août, soit au retour de la tournée de préparation du club merengue aux Etats-Unis. Entre temps, Mbappé pourrait subir une intervention chirurgicale pour son nez fracturé depuis le 17 juin. Le premier rendez-vous officiel de la saison du Real Madrid se déroulera le 14 août prochain et la Super Coupe contre l’Atalanta, vainqueur de la Ligue Europa, à Varsovie. Cependant, en cas d'opération, la reprise de Mbappé serait presque sûre d'être retardée. Les médecins du Real Madrid attendent son arrivée pour prendre une décision.