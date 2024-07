Mbappé passe un message au Real Madrid

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au terme d’un Euro 2024 relativement décevant sur le plan personnel avec l’équipe de France, Kylian Mbappé s’apprête donc à mettre le cap sur l’Espagne pour son nouveau challenge du côté du Real Madrid. Et l’attaquant tricolore, au moment de faire le bilan de son Euro, s’est d’ailleurs confié à ce sujet.

C’est un fait, Kylian Mbappé n’aura pas marqué cet Euro 2024 de son empreinte. Loin de là. L’ancien attaquant du PSG n’a inscrit qu’un seul but avec l’équipe de France, sur penalty (face à la Pologne, 1-1), et il n’a rien pu faire mardi soir pour empêcher l’élimination des Bleus en demi-finale contre l’Espagne (1-2). Mbappé repart donc d’Allemagne bredouille, mais le capitaine de l’équipe de France se montre néanmoins lucide sur sa compétition ratée avec le maillot tricolore.

« Il faut passer à autre chose »

Interrogé en zone mixte après l’élimination mardi soir, Kylian Mbappé s’est lâché sur son Euro raté : « Je dois marquer. Au minimum, cadrer. Ça va au-dessus. C’est la dure réalité du football. C’est 2-1 et c’est la maison. J’avais l’ambition d’être champion d’Europe, j’avais l’ambition de faire un bon Euro. Je n’ai fait ni l’un ni l’autre. C’est le foot. Il faut passer à autre chose. L’année a été longue, je vais aller en vacances pour me reposer, ça va me faire beaucoup de bien. Un problème physique ou psychologique ? Non, c’était tout. Il ne faut pas trop compliquer le foot. T’es bon ou tu n’es pas bon. Je n’ai pas été bon et on rentre à la maison, c’est simple », indique Mbappé.

« Je pars pour une nouvelle vie »

L’heure est donc désormais au repos pour Kylian Mbappé, mais il se projette déjà sur son prochain projet avec le Real Madrid où il s’est engagé jusqu’en 2029 cet été après la fin de son contrat avec le PSG : « Il faut bien que je me repose. Après, je pars pour une nouvelle vie », poursuit Mbappé, qui sera présenté aux supporters madrilènes le 16 juillet, à Santiago Bernabeu.