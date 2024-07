Équipe de France : «On t’a assez vu», Didier Deschamps poussé dehors en direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les critiques fusent sur Didier Deschamps après l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de l’Euro 2024. Daniel Riolo fait notamment partie des détracteurs du sélectionneur tricolore qu’il souhaite voir partir au plus vite après le triste jeu proposé par les Bleus durant la compétition. Et le journaliste de RMC n’y va pas de main morte.

Battue par l’Espagne (1-2), l’équipe de France quitte l’Euro avec un sentiment de gâchis. Malgré l’objectif réussi sur le papier, les Bleus ont semblé en difficulté durant toute la compétition, en particulier sur un plan offensif avec un seul but inscrit dans le jeu (hors CSC) face à la Roja mardi. Didier Deschamps est la cible des critiques pour son jeu jugé ennuyeux, et la question de son avenir revient sur la table malgré son contrat jusqu’en 2026, l’ombre de Zinedine Zidane planant sur lui. Daniel Riolo a en tout cas un avis tranché sur la question.

« Tu ne peux pas terminer un Euro en disant qu’il faut changer de chaîne si on n’est pas content »

« Ça fait douze ans, on t'a assez vu, parce que ta façon de te comporter dans cet Euro et la façon dont tu as parlé dans les conférences de presse et même auprès des journalistes étrangers, non tu ne peux pas dire ça, lance le journaliste de RMC dans l’After Foot. Tu ne peux pas terminer un Euro en disant qu’il faut changer de chaîne si on n’est pas content. Qu’il parte en vacances avec Allegri de la Juve, ils vont se foutre sous un parasol à deux, et puis rien qu’à se parler ils vont tellement s’ennuyer qu’ils vont se noyer s’ils vont se baigner ensemble. »

« Il pue le non-foot! »

« Ce n’est pas possible, ce sont des croquemorts. Ce sont des croquemorts. Il pue le non-foot! Il faut passer à autre chose! Ça suffit maintenant Deschamps! On ne peut plus. Douze ans, c’est énorme! Douze ans, c’est trop! Les Français n’en veulent plus, les Français ne veulent plus te voir! Les supporteurs en ont marre », poursuit Daniel Riolo.