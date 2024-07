Mbappé suit Zidane, la France est maudite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Battue par l’Espagne (1-2), la France a échoué aux portes de la finale de cet Euro. Les hommes de Didier Deschamps pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score par l’intermédiaire de Randal Kolo Muani, mais Lamine Yamal puis Dani Olmo ont finalement douché les espoirs tricolores. Les Bleus se sont donc inclinés en ce 9 juillet, un jour maudit pour la sélection.

Peu convaincant depuis le début de l’Euro, l’équipe de France est tombée sur plus forte qu’elle avec l’Espagne en ce 9 juillet 2024. Lamine Yamal puis Dani Olmo ont répondu à l’ouverture du score de Randal Kolo Muani, inscrivant par la même occasion le premier but de son équipe dans le jeu, celle-ci ayant jusqu’ici marqué sur un penalty et des buts contre son camp. Les Bleus, impuissants en seconde période, quittent donc la compétition tandis que la Roja affrontera l’Angleterre ce dimanche en finale.

Le 9 juillet ne réussit pas aux Bleus

La demi-finale de l’Euro 2024 est vite à oublier pour l’équipe de France, qui semble maudite en ce neuvième jour du mois de juillet. Comme le souligne Opta, la sélection tricolore disputait le troisième match de son histoire à cette date et n’a jamais gagné. En 1960, c’est déjà à l’Euro que les Bleus s’inclinent dans la petite finale qui l’oppose à la Tchécoslovaquie (0-2). En 2006, c’est face à l’Italie que l’équipe de France butte dans une finale marquée par le coup de tête de Zinedine Zidane à l’encontre de Marco Materazzi. Remportant la séance de tirs aux buts (1-1, 5 tab à 3), la Squadra Azzurra était allée chercher sa quatrième étoile. Dix-huit plus tard, c’est à nouveau lors d’un 9 juillet que les Bleus ont perdu.

« Ma compétition a été difficile. Elle est ratée »

Interrogé dans la foulée de l’élimination tricolore, Kylian Mbappé a admis avoir « raté » son grand rendez-vous de l’été. « Ma compétition a été difficile. Elle est ratée. J’avais l’ambition d’être champion d’Europe, j’avais l’ambition de faire un bon Euro. Je n’ai fait ni l’un ni l’autre, déclarait le capitaine des Bleus. C’est une déception. On n’a pas fait assez pour aller en finale. Maintenant, il faut passer à autre chose. L’année a été longue. Je vais me reposer. Le football c’est simple, tu es bon ou tu n’es pas bon. Je n’ai pas été bon. L’Espagne a mieux joué que nous, ils ont mérité d’aller en finale et nous, on rentre à la maison. »