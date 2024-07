Mercato - OM : La mairie de Marseille intervient pour bloquer un gros transfert

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le dossier Mason Greenwood divise Marseille. Alors que l’attaquant anglais est visé par l’OM, disposé à lâcher environ 30M€ à Manchester United pour son transfert, les accusations de violences conjugales et de tentative de viol dont il a fait l’objet incitent plusieurs supporters à s’opposer à sa venue, et ce même si les poursuites ont été abandonnées. La position est partagée par Benoit Payan, soutenu par un élu.

L’OM est embarqué dans un dossier très loin de faire l’unanimité dans la cité phocéenne. Accusé de violences conjugales et de tentative de viol en janvier 2022, Mason Greenwood est dans le collimateur du club phocéen, désireux de parvenir à un accord avec Manchester United qui souhaite de son côté se séparer d’un joueur qui a depuis été blanchi. Alors que des supporters phocéens s’opposent à ce transfert, le monde politique s’est également immiscé dans le dossier.

« Une honte »

« Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là. Les valeurs de Marseille et les valeurs de l’Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça. C’est tout sauf du racisme, de l’antisémitisme. C’est tout sauf… vous vous rendez compte, des violences faites aux femmes. Vous mesurez ça? Et il prétend jouer à l’Olympique de Marseille, Greenwood? Mais c’est une honte, a lâché le maire de Marseille sur RMC. Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable ». Une sortie qui aurait agacé l’OM, bien déterminé à boucler le dossier malgré la contestation d’après La Provence.

« Peut-être que cette position courageuse et répétée fera réfléchir les dirigeants »

Le dossier Greenwood n’a en tout cas pas fini de faire parler, la position de Benoit Payan étant soutenue par d’autres. « Le maire de Marseille est, de par sa fonction, responsable de ce qui pourrait se passer dans le stade, devant le stade et dans sa ville, a souligné un élu à La Provence. En tant qu’élu de la République, il se doit de condamner ce type de propos ou de comportements, avec la même intensité pour n’importe quel citoyen. Peut-être que cette position courageuse et répétée fera réfléchir les dirigeants, pour que l’éthique devienne un élément incontournable avant de faire signer un joueur ».