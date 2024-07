Mercato : Une guerre éclate pour le prochain transfert XXL de l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Mason Greenwood fait jaser compte tenu des antécédents du joueur, accusé de violences conjugales en janvier 2022. Si les charges ont depuis été abandonnées, de nombreux supporters s’opposent à la venue de l’attaquant anglais, un mouvement soutenu par le maire de la ville Benoit Payan. De quoi faire grincer des dents au sein du club.

Prêté à Getafe la saison dernière, Mason Greenwood semble prendre aujourd’hui le chemin de l’OM, prêt à débourser environ 30M€ pour frapper un premier coup de taille dans ce mercato. Un dossier très loin de faire l’unanimité dans la cité phocéenne, où de nombreux supporters s’opposent à la venue de l’attaquant de 22 ans qui a vu sa carrière freinée par des accusations de violences conjugales en janvier 2022, entraînant sa suspension. Les charges ont depuis été abandonnées, et Mason Greenwood a pu retrouver les terrains. Alors que l’hypothèse de le voir du côté du Vélodrome dans les prochaines semaines est réelle, le maire de la ville Benoit Payan s’est clairement opposé à sa venue.

OM : Réunion au sommet décisive pour ce joueur à 28M€ ! https://t.co/LgkrbFmDNw pic.twitter.com/hBReaPfeXC — le10sport (@le10sport) July 11, 2024

« Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood »

« Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué, a fustigé Benoit Payan au micro de RMC. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là. Les valeurs de Marseille et les valeurs de l’Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça. C’est tout sauf du racisme, de l’antisémitisme. C’est tout sauf… vous vous rendez compte, des violences faites aux femmes. Vous mesurez ça? Et il prétend jouer à l’Olympique de Marseille, Greenwood? Mais c’est une honte. Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable ». Une sortie loin de satisfaire l’OM.

Ça grince des dents à l’OM

D’après La Provence, la sortie de Benoit Payan a fait grincer des dents du côté du club phocéen, qui garde en mémoire le timide soutien du maire à l’égard de Pablo Longoria lors du conflit ouvert avec les supporters en septembre dernier. « Aucun commentaire sur le maire. Chacun s’occupe de son travail. Point final », lâche un proche du dossier, rapporté par le quotidien régional. Ambiance.