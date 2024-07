Mercato : Coup de tonnerre à l'OM pour ce transfert à 30M€

Alexis Brunet

L’OM est très actif lors de ce mercato. Après avoir mis la main sur Ismaël Koné et Lilian Brassier, le club phocéen veut boucler la venue de Mason Greenwood pour environ 30M€. Mais l’opération est menacée en raison des propos tenus par le maire de Marseille ce mardi. La Lazio pourrait donc profiter de la situation pour essayer de voler l’Anglais à l’OM.

L’OM est loin d’en avoir fini avec son mercato. Pour le moment, ils sont déjà deux à avoir rejoint les rangs marseillais. Pablo Longoria a offert un milieu de terrain à Roberto De Zerbi, en la personne d’Ismaël Koné. Ce dernier s’est engagé pour cinq ans, contre un chèque d’environ 12M€. En plus de l’international canadien, le président du club phocéen a également mis la main sur Lilian Brassier. Le défenseur central arrive en prêt de Brest, avec une obligation d’achat.

Le maire de Marseille ne veut pas de Greenwood à l’OM

Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, Mason Greenwood pourrait devenir la troisième recrue de l’OM. Le club phocéen aurait même trouvé un accord pour un transfert de l’Anglais autour des 30M€. Mais la possible arrivée de l’attaquant dans le sud de la France ne fait pas que des heureux. Au micro de RMC Sport, le maire de Marseille Benoît Payan s’est dit opposé à la venue de Greenwood à l’OM. « Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable. Je n’imagine pas une seconde que Pablo Longoria fasse cette faute majeure. Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d’un homme et je crois qu’il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là. »

La Lazio pourrait en profiter

Selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, cette déclaration a quelque peu suspendu les négociations pour la venue de Greenwood à l’OM. Cela pourrait profiter à la Lazio qui aimerait également attirer l’Anglais cet été. Marseille va donc devoir trancher rapidement sous peine de voir l’attaquant lui passer sous le nez.