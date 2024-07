Equipe de France : Après l’Euro, l’arrivée de Zidane est demandée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La fin de l'aventure pour Didier Deschamps ? A la tête de l'équipe de France depuis 2012, le sélectionneur est contesté après la défaite de son groupe face à l'Espagne en demi-finale de l'Euro ce mardi soir (1-2). Après ce tournoi décevant, ils sont plusieurs à réclamer son départ, à commencer par les chroniqueurs de l'After Foot sur RMC.

Le parcours de l’équipe de France à l’Euro a donc pris fin en demi-finale. Battus par l’Espagne, les Bleus ne verront pas Berlin. Les mauvaises langues diront que le miracle a été de voir le groupe de Didier Deschamps atteindre ce stade de la compétition sans même inscrire un but dans le jeu. Car le principal reproche des supporters est de ne pas avoir vibré durant ce tournoi. Pour l’équipe de l’After Foot, Didier Deschamps porte sur ses épaules une énorme responsabilité.

« Deschamps il faut en finir »

Pour Daniel Riolo, Deschamps est en fin de cycle et doit laisser sa place malgré un contrat qui court jusqu’en 2026 : « Deschamps il faut en finir, donnez-nous Zidane. Ça suffit. 12 ans c’est beaucoup, il faut changer. Celui qui attend son heure, c’est Zidane. Deschamps va jouer au paddle au Monaco, laisse la place ». Même son de cloche chez Emmanuel Petit, qui réclame, lui aussi, l’arrivée de Zinédine Zidane. «Zidane ? Oui. Je crois que l’équipe de France a besoin d’un changement. C’est sublime que Deschamps ce qu’a fait, mais il y aura en plus un renouvellement d’effectif. Il faudra trouver les bonnes pioches » a confié le champion du monde 1998 sur RMC.

La FFF calme tout le monde

Mais entre Zidane et Deschamps, la FFF a fait son choix. Ce mercredi, Philippe Diallo a confirmé que le sélectionneur irait au bout de son contrat, soit jusqu’au prochain Mondial. «Il a en effet un contrat et a rempli l'objectif sportif qui lui était donné. Et lorsqu'on regarde son parcours à la tête de l'équipe de France, il est exceptionnel. Didier a mené cette équipe de la meilleure des manières possibles pendant cet Euro» a lâché le responsable du football français.