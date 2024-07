PSG - Real Madrid : Un «grave» problème est dénoncé pour Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pas de miracle pour Kylian Mbappé face à l’Espagne (1-2). En difficulté dans cet Euro avec seulement un but (sur penalty) en cinq apparitions, le numéro 10 des Bleus n'a pas réussi à guider son équipe vers la victoire mardi soir malgré une passe décisive pour Randal Kolo Muani. Aux yeux de Daniel Riolo, le problème est profond.

A la peine depuis le début de l’Euro 2024, Kylian Mbappé ne s’est pas réveillé contre l’Espagne (1-2). Sans son masque pour la demi-finale, le capitaine tricolore a encore déçu, incapable de faire la différence et de relancer l’équipe de France après les deux buts de la Roja, inscrits par Lamine Yamal (21’) et Dani Olmo (25’), qui ont répondu à l’ouverture du score de Randal Kolo Muani (9’). « Ma compétition a été difficile. Elle est ratée. J’avais l’ambition d’être champion d’Europe, j’avais l’ambition de faire un bon Euro. Je n’ai fait ni l’un ni l’autre. C’est une déception, a reconnu Kylian Mbappé en zone mixte. On n’a pas fait assez pour aller en finale. Maintenant, il faut passer à autre chose. L’année a été longue. Je vais me reposer. Le football c’est simple, tu es bon ou tu n’es pas bon. Je n’ai pas été bon. » Aux yeux de Daniel Riolo, le problème est profond pour le désormais ex-joueur du PSG, attendu au Real Madrid.

« Le problème Mbappé semble plus grave que ce que l’on pense »

« L’équipe de France devait lui permettre de respirer après l’année passée (au PSG). (…) Le problème Mbappé semble plus grave que ce que l’on pense, parce que descendre à un niveau aussi faible, c’est préoccupant, estime Daniel Riolo sur RMC. Personne ne jette rien, il faut juste dire qu’en ce moment, c’est catastrophique ».

« Le tout pour Kyky, ça ne marche plus »

Le journaliste ne manque pas de pointer du doigt la tactique des Bleus : « La limite de ce catastrophisme, c’est aussi la limite de Didier Deschamps. Il n’y a pas de jeu, c’est le tout pour Kyky (Mbappé). Lors de la Coupe du monde au Qatar, tu vas en finale parce que Mbappé t’y amène en faisant des miracles, notamment en finale. Mais depuis, ça ne va plus. Le tout pour Kyky, ça ne marche plus, c’est terminé. Il n’y a plus rien ».